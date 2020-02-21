MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
GeriFutbol Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
Abone Olgoogle-news

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Norveçli santrafor Alexander Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...

MevzuBahis | 21-23 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan Süper Lig maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.
daha fazla video için

Trabzonspor kafilesi İstanbula geldi

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle