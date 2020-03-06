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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te!

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Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maç için Gaziantep'e hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar yaptı.

Trabzonspor kafilesi, çalışmanın ardından Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Gaziantep'e gitti.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 22 kişilik Gaziantep FK maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Guilherme Costa Marques, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban."

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