Trabzonspor kader maçında!

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki üçüncü maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta 20.30’da başlayacak olan maçı Ümit Öztürk yönetecek. İlk iki maçta 4 puan toplayan Trabzonspor grupta lider durumda. Konuk Çaykur Rizespor ise 3 puana sahip takımlar arasında yer alıyor ve averaj farkıyla üçüncü sırada bulunuyor.

TRABZON'DA İKİ EKSİK

İlk iki sırada yer alacak ekiplerin tur atlayacağı bu grupta Trabzonspor galip gelirse diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın tur atlayacak. Rizespor’a tur için galibiyet dışında, Alanya ve Karagümrük’ün puan kaybetmesi ya da en azından daha az farkla kazanması gerekiyor. Trabzonspor’da sakatlığı süren Draguş ve Folcarelli, bu maçta forma giyemeyecek. Nwakaeme’nin oynayıp oynamayacağı ise sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

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KUPADA BÜGÜN ÜÇ MAÇ DAHA VAR

A Grubu’nda bugün 20.30’da iki maç daha oynanacak. Maçlar ve hakemleri şöyle: Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Fatih Tokail), Karagümrük-İskenderunspor (Ömer Faruk Gültekin). C Grubu’nda ise 15.00’te Çoruk FK, Boluspor’u konuk edecek.