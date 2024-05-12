Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 36. hafta Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle

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Bu akşam oynanacak Trabzonspor - İstanbulspor maçı detayları belli oldu. Bordo-mavililer, İstanbulspor maçı öncesinde kupada Fatih Karagümrük’ü eleyerek finale yükseldi. Trabzonspor’un cezası sebebiyle İstanbulspor mücadelesi taraftarsız oynanacak. Trabzonspor - İstanbulspor mücadelesini Emre Kargın yönetirken yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 36. hafta Trabzonspor İstanbulspor maçı detayları...

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.