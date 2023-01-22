Canlı Anlatım: Trabzonspor İstanbulspor maçı

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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.
CANLI ANLATIM
İlk yarı oynanıyor
Trabzonspor: 0
İstanbulspor: 0
Goller
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ba, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, Eze.
Trabzonspor İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.