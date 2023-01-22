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Canlı Anlatım: Trabzonspor İstanbulspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#İstanbulspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Trabzonspor İstanbulspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 12:04

Trabzonspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Trabzonspor: 0

İstanbulspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ba, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, Eze.

Trabzonspor İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Trabzonspor#İstanbulspor#Süper Lig

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