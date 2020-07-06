Trabzonspor, İstanbul'da 512 gündür kaybetmiyor!
G.Saray’a 10 Şubat 2019’da yine deplasmanda 3-1’lik skorla kaybeden Fırtına ardından Süper Lig’de İstanbul ekipleriyle oynadığı 13 mücadelede de boyun eğmedi, bunların 8’ini kazanmayı bildi.
Süper Lig’de şampiyonluk yolunda dün kritik bir virajı kayıpsız atlatan Trabzonspor, bununla birlikte İstanbul takımları (Kasımpaşa, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş) karşısındaki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı...
Geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019’da yine Galatasaray deplasmanında sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Trabzonspor, aradan geçen 512 günde söz konusu takımlarla oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.
Bununla birlikte Trabzonspor, teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 lig maçında kaybetmedi. Bordo mavililer, 13 karşılaşmanın 8’sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 29 puan topladı.
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