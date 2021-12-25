Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgisi

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadyumunda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler 'in yöneteceği müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey yapacak. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada 40 bin'e yakın biletin tükendiği belirtildi.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek Spor Toto Süper Lig'de oynanan 26 maçın 10'unda Trabzonspor, 8'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 41 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

Trabzonspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, bordo-mavili ekibin 2015/16 sezonundan bu yana iç sahada mağlup edemediği tek takım konumunda. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Trabzonspor, tek sezonda daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son Ocak-Nisan 2015 arasında yakaladı. Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun görev yaptığı bu süreçte mağlubiyet almayan tek takım konumunda.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmada evinde aldı. Bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla 10+ pas dizisine sahip iki takım İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor. Bu pas dizileri sonucunda bordo-mavili ekipten daha fazla gol bulan tek ekip de Boz Baykuşlar.

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Son üç Süper Lig maçında da rakip fileleri havalandıran Andreas Cornelius, kariyerinde sadece bir kez 4+ maçlık gol atma serisi yakalayabildi. Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, Süper Lig kariyerinde İstanbul Başakşehir'e karşı sadece 33 dakika oynamasına rağmen iki gole katkı yapmayı başardı. Edin Visca'nın Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'dan daha fazla gol atabildiği tek takım Kasımpaşa.

Eski takımı İstanbul Başakşehir'e rakip olduğu iki Süper Lig maçını da kaybetmeyen Abdullah Avcı, tek galibiyetini geçen sezon Trabzonspor'un başında çıktığı deplasman karşılaşmasında aldı.

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TRABZONSPOR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 17 gol yedi.

TRABZONSPOR EVİNDE 14, BAŞAKŞEHİR İSE 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Geçen sezon 29. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikten sonra evinde mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, 14 maçtır taraftarı önünde rakiplerine 3 puan vermedi. Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

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TRABZONSPOR'DA SAKATLIK KABUSU

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Edgar le, Vitor Hugo, Nwakaeme yarınki müsabakada forma giyemeyecekler. Savunmada iki önemli oyuncusunun yokluğunda Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius şeklinde sahaya çıkması bekleniyor.