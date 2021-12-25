Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Başkanlar görüştü, Caner tamam dedi Bonservisiyle gidiyorBaşkanlar görüştü, Caner 'tamam' dedi! Bonservisiyle gidiyor#Trabzonspor
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Minik Asiyeden ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladıMinik Asiye'den ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladı#Gaziantep
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
DEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savunduDEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savundu!#ADANA
Fikret Orman için ihraç talebi Önerge kabul edildi, şimdi ne olacakFikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi, şimdi ne olacak?#Beşiktaş
Avrupa pes etti Koronavirüs için eski plan devreye girecekAvrupa pes etti! Koronavirüs için eski plan devreye girecek#Koronavirüs
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yargıtaydan emsal kamera kararıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kamera kararı#Kamera
Galatasarayın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdiGalatasaray'ın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdi!#Yusuf Yazıcı
Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdıBülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı!#Bülent Ersoy
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yeniden doğmaya hazır mısınız İşte 2022de burçları bekleyenlerYeniden doğmaya hazır mısınız? İşte 2022'de burçları bekleyenler #YOUTUBE
HABERLERSpor Arena Haberleri

Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgisi

#Trabzonspor#Başakşehir#Süper Lig
Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte kadro bilgisi

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 27. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul Başakşehir ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanan ve bu galibiyeti son karşılaşmada alan Trabzonspor, 2010/11 sezonundan bu yaa rakibini üst üste iki kere mağlup edemiyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadyumunda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler 'in yöneteceği müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey yapacak. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada 40 bin'e yakın biletin tükendiği belirtildi.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek Spor Toto Süper Lig'de oynanan 26 maçın 10'unda Trabzonspor, 8'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 41 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

Trabzonspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, bordo-mavili ekibin 2015/16 sezonundan bu yana iç sahada mağlup edemediği tek takım konumunda. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Trabzonspor, tek sezonda daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son Ocak-Nisan 2015 arasında yakaladı. Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun görev yaptığı bu süreçte mağlubiyet almayan tek takım konumunda.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmada evinde aldı. Bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla 10+ pas dizisine sahip iki takım İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor. Bu pas dizileri sonucunda bordo-mavili ekipten daha fazla gol bulan tek ekip de Boz Baykuşlar.

Haberin Devamı

Son üç Süper Lig maçında da rakip fileleri havalandıran Andreas Cornelius, kariyerinde sadece bir kez 4+ maçlık gol atma serisi yakalayabildi. Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, Süper Lig kariyerinde İstanbul Başakşehir'e karşı sadece 33 dakika oynamasına rağmen iki gole katkı yapmayı başardı. Edin Visca'nın Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'dan daha fazla gol atabildiği tek takım Kasımpaşa.

Eski takımı İstanbul Başakşehir'e rakip olduğu iki Süper Lig maçını da kaybetmeyen Abdullah Avcı, tek galibiyetini geçen sezon Trabzonspor'un başında çıktığı deplasman karşılaşmasında aldı.

Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte kadro bilgisi

Haberin Devamı

 

TRABZONSPOR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 17 gol yedi.

TRABZONSPOR EVİNDE 14, BAŞAKŞEHİR İSE 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Geçen sezon 29. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikten sonra evinde mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, 14 maçtır taraftarı önünde rakiplerine 3 puan vermedi. Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Haberin Devamı

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK KABUSU

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Edgar le, Vitor Hugo, Nwakaeme yarınki müsabakada forma giyemeyecekler. Savunmada iki önemli oyuncusunun yokluğunda Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius şeklinde sahaya çıkması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Başakşehir#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi