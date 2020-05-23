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Trabzonspor ilk şampiyonluğunun yıl dönümünü kutladı
Trabzonspor Kulübü, futbol takımının 23 Mayıs 1976 tarihinde yaşadığı şimdiki adıyla Süper Lig'de ilk şampiyonluğunun yıl dönümünde mesaj yayımladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "O gün bir şehir Türk futbolunun tarihini değiştirmişti! İnanıyoruz, bu coşkuyu yeniden yaşayacağız! 23 Mayıs 1976" ifadelerine yer verildi.
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