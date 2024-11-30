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Trabzonspor ilk deplasman galibiyeti için Alanyaspor karşısında! Muhtemel 11'ler...

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#Süper Lig#Trabzospor#Alanyaspor
Trabzonspor ilk deplasman galibiyeti için Alanyaspor karşısında Muhtemel 11ler...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

Süper Lig’de üst üste 3 maçını kaybettikten sonra farklı Adana Demir zaferiyle hayat bulan Trabzonspor bugün deplasmanda Alanyaspor’un konuğu oluyor.

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Gain Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Burak Pakkan düdük çalacak. Ev sahibi Alanya ligde 11 puanla 16. basamakta bulunurken, Trabzonspor ise 15 puanla 10. sırada yer alıyor.

Bu sezon deplasmanda 4 beraberlik, 2 yenilgi alıp hiç kazanamayan bordo mavililer bu seriye de bugün Alanya’da son vermenin planlarını yapıyor.

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NWAKAEME VE SAVIC YOK

Karadeniz ekibinde perşembe günü takımla çalışan ancak dünkü antrenmana katılmayan Savic ile sakatlığı süren Nwakaeme, Alanya’ya götürülmedi.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibi de Sami Uğurlu yönetiminde çıkacağı 2. karşılaşmada kötü gidişe nokta koyup alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce çalıştırdığı Beşiktaş’ın başında Alanyaspor ile oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, hiç yenilmedi.

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MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aiti, Efecan, Cordova, Janvier, Richard, Augusto, Makouta, Yusuf, Hadergjonah

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Visca, Cham, Cihan, Banza

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#Süper Lig#Trabzospor#Alanyaspor

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