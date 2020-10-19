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Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan topladı! Geçen sezona kıyasla...

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Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan topladı! Geçen sezona kıyasla...
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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 5 haftasında 5 puan çıkartarak, geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kaldı.

Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 2020-2021 sezonunda yeniden yapılanmaya giden bordo-mavililer Süper Lig'in ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet elde ederek 5 puan topladı. Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1, Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olurken Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi deplasmanda ise Denizlispor ile golsüz, Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 5 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kaldı
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta ise 6 puan toplamıştı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 7 gole karşılık ise kalesinde 7 gol görmüştü. Deplasmanda Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Sivasspor'a ise 2-1 mağlup olmuştu. Evinde ise Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı.

Bilal Hancı: 'Düğünüme gitmem, Trabzonspor maçına giderim'Fenomen Youtuber Bilal Hancı, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya Trabzonspor tutkusu, takımla ilgili görüşleri ve futbola dair merak edilen birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. 'Kafalar' grubunun Trabzonlu fenomeni Bilal Hancı, memleketinin takımı Trabzonspor'a olan tutkusu ile biliniyor, Hancı bordo-mavililere olan hisseleri, futbol görüşü ve özel anılarını ilk kez Spor Arena'ya açıkladı. Kendisini Trabzonsporlu yapan babasıyla arasındaki bağı, şampiyon olmaları halinde ona verdiği sözü, amatör bir kulüple olan yeni işbirliğini ve futbolun içerisinde almak istediği görevlere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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Eddie Newton ideal kadrosunu arıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ideal kadrosunu arıyor. Yeni transferlerin ilk maçlara yetişmemesi, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ideal kadrosuna bir türlü kavuşamayan İngiliz çalıştırıcı sıkıntılı günler yaşarken, Süper Lig'in ilk 5. haftasında ilk on birde 21 oyuncu sahaya sürmek zorunda kaldı. 2019-20 sezonunun ilk 5. haftasında ise bu rakam 16'da kalmıştı.

Son iki haftada iki farklı 11
Trabzonspor, son iki haftada iki farklı 11 ile sahaya çıktı. Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan 1-1 beraberlikle biten Gaziantep FK maçına Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar le, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Afobe şeklinde çıkan Karadeniz ekibi Başakşehir karşısına ise Uğurcan Çakır, Pereria, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Baker,Abdulkadir Ömür, Sefa Kınalı, Diabate ve Afobe şeklinde çıktı.

Trabzonspor 10 maçtır evinde kalesini gole kapatamadı
Bordo-mavililer Süper Lig'de evinde oynadığı son 10 maçta kalesini gole kapatamadı. Trabzonspor 19 Ocak 2020'de sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maçta kalesinde gol görmemişti. Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından evinde oynadığı 10 maçta kalesinde gole engel olamadı. Bu sürede bordo-mavililer 20 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü.

 

Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan topladı Geçen sezona kıyasla...

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