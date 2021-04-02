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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Trabzonspor ile Sivasspor 30. randevuda

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Trabzonspor ile Sivasspor 30. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

- Sivas'taki maçlar

Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Trabzonspor ile Sivasspor 30. randevuda

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