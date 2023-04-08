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Trabzonspor ile Sergen Yalçın'ın ilk görüşmesinden anlaşma çıkmadı

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#Trabzonspor#Sergen Yalçın#Avcı
Trabzonspor ile Sergen Yalçının ilk görüşmesinden anlaşma çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları devam ederken Sergen Yalçın ile de ilk görüşme gerçekleşti.

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Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor’da teknik direktörlük için 1 numaralı aday olarak öne çıkan Sergen Yalçın ile yapılan ilk görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Abdullah Avcı’nın istifası sonrası sezonu Orhan Ak ile tamamlamayı hedefleyen bordo mavililerde Ak’ın kupaya vedanın ardından görevi bırakması yönetimin planlarının bozulmasına neden olmuştu.

Sergen Yalçın ile yapılan ilk zirvede tarafların ücrette anlaşamadığı ifade edildi. Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yaşayan ve 2023-24’ün planlamasını şimdiden yapmak isteyen Fırtına’nın Yalçın ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

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#Trabzonspor#Sergen Yalçın#Avcı

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