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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

Trabzonspor ile Rizespor hazırlık maçı yapacak

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Trabzonspor ile Rizespor hazırlık maçı yapacak
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Trabzonspor, 5 Eylül'de Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.

 

Trabzonspor ile Rizespor hazırlık maçı yapacak

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