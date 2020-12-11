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GeriFutbol Trabzonspor ile Kayserispor 47. randevuda
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Trabzonspor ile Kayserispor 47. randevuda

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Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.
İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, geçen sezon sahasında 6-2'lik sonuçla almıştı.

Trabzonspor ile Kayserispor 47. randevuda

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