MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor ile ismi geçen Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
GeriFutbol Trabzonspor ile ismi geçen Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Trabzonspor ile ismi geçen Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor ile ismi geçen Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
Abone Olgoogle-news

İsmi son dönemde Trabzonspor ile anılan ve son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Tamer Tuna’ya bordo-mavili yönetimden resmi teklifin ulaşmadığı öğrenildi.

Trabzonspor’da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik patronun kim olacağına çevrildi. Bordo-mavili yönetimin teknik direktör adayları arasında yer alan isimler içinde Tamer Tuna ise ağırlık kazanmıştı.

Dün Antalyaspor’u çalıştıran ekibi ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcıya, bordo-mavili yönetimden resmi bir teklifin henüz ulaşmadığı öğrenildi.

Devre arasına kadar dinlenmek istiyor

Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçay, Şota ve Fatih Tekke'nin yanı sıra Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda teknik direktör adayları arasında yer alan Tamer Tuna'nın devre arasına kadar takım çalıştırma gibi bir planının da olmadığı öğrenildi.

Sivasspor, Göztepe ve son olarak Antalyaspor'da görev alan Tuna'nın, yakın çevresine devre arasına kadar takım çalıştırmak istemediği ancak iyi bir teklifin gelmesi halinde bu kararını tekrar gözden geçireceğini aktardı.

 

Trabzonspor ile ismi geçen Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle