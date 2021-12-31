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Trabzonspor ile Eskişehirspor arasında 400 bin Euro'luk kriz

#Trabzonspor#Eskişehirspor#Erkan Zengin
Trabzonspor ile Eskişehirspor arasında 400 bin Euroluk kriz

Bordo mavili kulüp ile Eskişehirspor’un arası alacak-verecek meselesi yüzünden gerildi. Transfer tahtasını açtırmaya çalışan Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’a bir mektup göndererek, ‘borç baki kalmak’ şartıyla ‘borçsuzluk’ kağıdını imzalamalarını talep etti. Ancak bordo mavililer olumsuz yanıt verdi.

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Trabzonspor ile Eskişehirspor’un arası, geçmişten kalan bir alacak-verecek meselesi nedeniyle gerildi. Vole’nin haberine göre; Eskişehirspor, geçtiğimiz günlerde bordo mavili kulübe bir mektup göndererek, borçları nedeniyle kapalı olan transfer tahtasını açabilmeleri için gereken ‘borçsuzluk’ kağıdını, ‘borç baki kalmak şartıyla’ imzalamalarını talep etti. Kulüp başkanı Mehmet Şimşek ve başkan vekili Erkan Koca imzasıyla gönderilen mektupta; “202122 sezonu kapsamında ara transfer dönemi için kulübünüze mevcut borcumuz baki kalmak şartıyla gerekli imzanın verilmesi konusundaki hassasiyeti göstermenizi saygılarımızla arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.

İnternet sitesi kurdular

Bordo mavili kulüpten önceki gün Eskişehirspor’a iletilen cevap yazısında ise, bu talebin reddedildiği belirtilerek, “İlgili yazıda belirtmiş olduğunuz kulübümüze borcunuzla ilgili muvafakat talebiniz, yönetimi kurulumuzca olumlu karşılanmamıştır” ifadeleri kullanıldı. Transfer yasağı nedeniyle futbolcu alamadığı için altyapısından yetişen oyuncularla mücadele etmek zorunda kalan Eskişehirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son sırada yer alıyor. 27 Temmuz’da yönetime gelen başkan Mehmet Şimşek ve ekibi, transfer tahtasının açılması için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla ‘dosyakapat.com’ adlı internet sitesini kurdu. Siteye girenler ‘destek ol’ butonunu tıklayıp, en az 26 lira olmak üzere diledikleri miktarda parayı kulübün hesabına gönderebiliyor.

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Ahmet Ağaoğlu rest çekmişti

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Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamalarda, göreve geldikleri günden bu yana kulübün borçlarını temizlemeye çalıştıklarını vurgulayıp, “İlk önce FIFA’da olan dosyaları hallettik. 10-11 dosyayı tamamen kapattık. ‘Dosyakapat’ kampanyasında öncelikle Trabzonspor’un borcunu kapatmak istiyoruz. Çünkü iki şehir çok fazla gerildi.

Yaklaşık 400 bin Euro borcumuz var” demişti. Söz konusu borcun, 2016 yılında Trabzonspor’dan Eskişehirspor’a transfer olan Erkan Zengin’in bonservis ücreti olduğu öğrenilirken, bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da Eskişehirspor’un kendilerine olan borcu ödememesi halinde borçsuzluk kağıdına kesinlikle imza atmayacaklarını dile getirmişti.

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#Trabzonspor#Eskişehirspor#Erkan Zengin

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