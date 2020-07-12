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GeriFutbol Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün...

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Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün...
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Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.



- Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.

Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

 

Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda Gollerde bordo-mavililer üstün...

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