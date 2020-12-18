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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor rekabetinde bordo-mavili takım üstün!

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor rekabetinde bordo-mavili takım üstün!
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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.

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- Sahasında tek yenilgi

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

 

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor rekabetinde bordo-mavili takım üstün

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