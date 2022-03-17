Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

#Süper Lig#Trabzonspor#Çaykur Rizespor
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.

Rize'deki maçlar

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize'de oynanan 20 karşılaşmanın ise 9'unu bordo-mavililer kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken 4 maçı ise ev sahibi ekip kazandı.

Rize'de oynanan son 3 maçta konuk ekip Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Trabzonspor#Çaykur Rizespor

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna