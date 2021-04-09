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GeriFutbol Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 40. kez karşılaşacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 40. kez karşılaşacak

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 40. kez karşılaşacak

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor, Rize deplasmanına 4 eksikle gidiyor
Trabzonspor, Rize deplasmanına 4 eksikle gidiyor

Bordo-mavililer, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sona ererken, 4 maç da ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor, Rize'de oynadığı son 3 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 2-1 galip gelmişti.

 

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 40. kez karşılaşacak

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