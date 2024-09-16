Trabzonspor ile Beşiktaş'ın hakem kapışması! 'Formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik'

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Dev karşılaşma sonrası Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan hakem Ali Şansalan’ı sert ifadelerle eleştirip Beşiktaş’tan yana tavır koymakla suçlarken siyah beyazlı cepheden Feyyaz Uçar bu açıklamalara yanıt verdi. Maça gölge düşüren tek şeyin hakem kararları olduğunu savunan Doğan, Şansalan’ın takdir haklarını Beşiktaş’tan yana kullandığını öne sürerek “Tamamına yakınını demiyorum takdir haklarının tamamını Beşiktaş’tan yana kullandı” dedi.

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VİSCA’NIN KIRMIZI KARTI DOĞRU KARAR

Doğan sözlerine şöyle devam etti: Hakemin eksik yaptığı tek bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu. Sayın Federasyon Başkanımızın bu konuları düzelteceğine inancım tam. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var” dedi. Ertuğrul Doğan, kırmızı kart kararını doğru bulduğunu belirterek, “Visca çok beyefendi oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu” ifadesini kullandı.

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RAFA’NIN KARİYERİ BİTECEKSE SÖYLEYİN

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar bu açıklamalara yanıt vererek “Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz. İki pozisyonumuz var. Biri Masuaku’nun pozisyonu. O da tartışılacaktır, hakem yorumcuları gerekeni söyler” ifadelerini kullandı. Uçar ayrıca “Rafa Silva’ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Kariyeri bitecekse, söyleyin. Büyük bir yatırım yaptık bu oyuncuya. Her maçta tekme yiyor bu adam” diyerek sitemde bulundu.