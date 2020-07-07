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GeriFutbol Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün...

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Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün...
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Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 87 gol attı, kalesinde 45 gol gördü.



- Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 50 gol atarken, 18 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.

 

Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda Gollerde bordo-mavililer üstün...

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