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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:54,Son Güncelleme:/

Trabzonspor iki eksikle çalıştı

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Trabzonspor iki eksikle çalıştı
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Trabzonspor, 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı'nın katılmadığı belirtildi.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir bireysel olarak idmanlarını sürdüren savunma oyuncuları Majid Hosseini ile Joao Pereira'nın takımla çalıştığı aktarıldı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.

Trabzonspor iki eksikle çalıştı

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