Trabzonspor idmanında Hüseyin Çimşir detayı!

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, takımın başında Hüseyin Çimşir yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.