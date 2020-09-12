Trabzonspor için Salcedo iddiası | Son dakika transfer haberleri

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Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Trabzonspor savunma hattına seviye atlatmak adına çalışmalarına devam ederken, Meksika basınından flaş bir iddia geldi.

Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Meksika devi Tigres'in yüksek maliyetli oyuncularını satma kararı aldığı ve stoper Carlos Salcedo için Fırtına ile görüşüldüğü öne sürüldü.

ÖNCE KİRALIK, SONRA BONSERVİS

Çıkan haberlerde bordo mavililerin ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Tigres'in kapısını çaldığı ancak Meksika ekibinin direkt satışa onay verebileceğini belirtmesinin ardından direkt bonservis görüşmelerinin başladığı kaydedildi.

TIGRES'NİN EN YÜKSEK ÜCRETLİ OYUNCUSU

Pazarlıklarda da büyük mesafe katedildiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu yazıldı. 26 yaşındaki stoper, salgın nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıda bulunan Tigres’in en yüksek ücret alan oyunlarından birisi. Salcedo, daha önce Avrupa’da 2.5 sezon forma giydi. 1 sezon Fiorentina’da oynayan Salcedo, 1.5 sezon da Eintracht Frankfurt’ta görev yaptı.

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