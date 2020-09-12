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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Trabzonspor için Salcedo iddiası | Son dakika transfer haberleri

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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili ekibin gündemine gelen son isim ise Tigres forması giyen Carlos Salcedo oldu.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Trabzonspor savunma hattına seviye atlatmak adına çalışmalarına devam ederken, Meksika basınından flaş bir iddia geldi.

Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Meksika devi Tigres'in yüksek maliyetli oyuncularını satma kararı aldığı ve stoper Carlos Salcedo için Fırtına ile görüşüldüğü öne sürüldü.

Trabzonspor için Salcedo iddiası | Son dakika transfer haberleri

ÖNCE KİRALIK, SONRA BONSERVİS
Çıkan haberlerde bordo mavililerin ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Tigres'in kapısını çaldığı ancak Meksika ekibinin direkt satışa onay verebileceğini belirtmesinin ardından direkt bonservis görüşmelerinin başladığı kaydedildi. 

TIGRES'NİN EN YÜKSEK ÜCRETLİ OYUNCUSU
Pazarlıklarda da büyük mesafe katedildiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu yazıldı. 26 yaşındaki stoper, salgın nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıda bulunan Tigres’in en yüksek ücret alan oyunlarından birisi. Salcedo, daha önce Avrupa’da 2.5 sezon forma giydi. 1 sezon Fiorentina’da oynayan Salcedo, 1.5 sezon da Eintracht Frankfurt’ta görev yaptı.

Trabzonspor için Salcedo iddiası | Son dakika transfer haberleri

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