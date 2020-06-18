Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile tam yol ileri!

Hem Süper Lig, hem Ziraat Türkiye Kupası, hem de Süper Kupa’yı müzesine getirmeyi arzulayan Trabzonspor, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. 23 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup ederek bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen ilk takım olan bordo mavililerde hem lig hem de kupada kayıpsız ilerlemenin çifte sevinci yaşanıyor. Sörloth ve Novak attıkları goller, Caleb Ekuban da yaptığı asistlerle geceye damga vururken, başarıda en büyük pay sahibi isimlerden biri de kuşkusuz, teknik direktör Hüseyin Çimşir...

Ünal Karaman yüzde 45'te kaldı

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde ve kupada çıktığı 16 müsabakada 12 galibiyet ve 3 beraberlik alırken yüzde 75’li k galibiyet oranı yakaladı. Çimşir’in Trabzonspor’u tek yenilgisini kupada Denizlispor’a karşı aldı. Bordo mavili takım Çimşir yönetiminde Süper Lig’de çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fırtına bu maçlarda 43 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü. Karadeniz ekibi sezona başladığı Ünal Karaman’la ise 29 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6’sı Avrupa’da olmak üzere 9 yenilgi alırken yüzde 45’lik oran tutturdu.

İlk teknik adamlık tecrübesi

Trabzonspor ayrıca Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Bordo mavili ekip, Süper Lig’in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle kupada oynadığı 2 müsabakayı da 2-1 ve 3-1’lik skorlarla kazandı. Ligde 20. haftadan bu yana liderliği bırakmayan Karadeniz temsilcisi, Çimşir yönetiminde kalan bölümde bu performansını sürdürerek şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Hüseyin Çimşir, ilk teknik direktör tecrübesinde Trabzonspor’u şampiyonluğa taşıması halinde önemli bir başarıya imza atacak.

Nwakaeme şoku! 3 hafta yok

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor’da sakatlık şoku yaşanıyor. Mücadelenin 35. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Anthony Nwakaeme’den bordo mavililere kötü haber geldi. Nijeryalı yıldız kanat oyuncusunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Nwakaeme’nin Süper Lig’deki Alanyaspor ve Ankaragücü maçını kaçıracağı, Galatasaray maçına ise yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon bordo mavili formayla 39 maça çıkarken, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

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