Canlı anlatım: Trabzonspor Hull City maçı

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Trabzonspor, Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR 1-0 HULL CITY
GOL: 4' Trezeguet
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamšík, Abdülkadir, Trézéguet, Naci, Umut.
Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Jones, Longman, McLoughlin, Smith, Simons, Michaël Seri, Slater, Jarvis.
TRABZONSPOR HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Hull City maçı, saat 16.00'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı izlenebilir.