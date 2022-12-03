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Canlı anlatım: Trabzonspor Hull City maçı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Hull City#Trabzon Hull
Canlı anlatım: Trabzonspor Hull City maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 15:09

2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Trabzonspor, Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

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Trabzonspor, Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 1-0 HULL CITY

GOL: 4' Trezeguet

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamšík, Abdülkadir, Trézéguet, Naci, Umut.

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Jones, Longman, McLoughlin, Smith, Simons, Michaël Seri, Slater, Jarvis.

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TRABZONSPOR HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Hull City maçı, saat 16.00'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı izlenebilir.

 

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#Trabzonspor#Hull City#Trabzon Hull

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