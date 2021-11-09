Trabzonspor, hisselerde de ezeli rakiplerine fark attı

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Spor Toto Süper Lig’in zirvesindeki Trabzonspor, borsada da yatırımcısına kazandırıyor. Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş’ı uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Trabzonspor’un hisse fiyatı, yüzde 9,98 yükselişle 5,62 liradan işlem gördü. Ağustos başında 3,5 TL civarından işlem gören Trabzonspor hisseleri daha şimdiden yatırımcısına önemli kazanç sağladı.

KARTAL’DA BÜYÜK KAYIP

Beşiktaş’ın hisseleri ise Trabzonspor mağlubiyetinin ardından haftaya yüzde 6,1 azalışla başladı ve 5.85 liradan işlem gördü. Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalabilen ve lider Trabzonspor’un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe’nin hisseleri yüzde 4,71 kayıpla 30,34 liradan, Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’ın hisseleri de yüzde 4,12 azalışla 3,96 liradan işlem gördü.