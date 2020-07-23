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Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Eddie Newton yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktiksel çalışma yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak, akşam saatlerinde Kayseri'ye gidecek
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