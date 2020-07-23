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GeriFutbol Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 22:37,Son Güncelleme:

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Eddie Newton yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktiksel çalışma yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak, akşam saatlerinde Kayseri'ye gidecek

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