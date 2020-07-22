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GeriFutbol Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 20:30,Son Güncelleme:

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Bordo-mavili takım, takımdan ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından göreve getirilen Eddie Newton, yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin çalışmada yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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