Trabzonspor her alanda zirvede

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Olaylı maçtan Omicron çıktı Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...Olaylı maçtan Omicron çıktı! Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...#Omicron Varyantı
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul ve pek çok ilde fırtına… 130 kilometreyi buldu, çatılar uçtu Uçak iniş yapamadıİstanbul ve pek çok ilde fırtına… 130 kilometreyi buldu, çatılar uçtu! Uçak iniş yapamadı#Hava Durumu
İlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktıİlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktı!#Koronavirüs
DSÖden açıklama geldi Ve ilan ettiler: Omicronda küresel riskDSÖ'den açıklama geldi! Ve ilan ettiler: Omicron'da küresel risk#Omicron
Kapıköy Sınır Kapısında yoğunluk Uzun kuyruklar oluştuKapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu #VAN
Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar#Piyasalar
Son 4 yılda yüzde 133 yükseldi İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerlerSon 4 yılda yüzde 133 yükseldi! İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerler #Arsa Fiyatları
Omicron dünyayı ayağa kaldırdı Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız 10 SORU 10 YANITOmicron dünyayı ayağa kaldırdı! Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? 10 SORU 10 YANIT#Omicron
Ölümle burun buruna... Kadın doktora dehşeti yaşattıÖlümle burun buruna... Kadın doktora dehşeti yaşattı#Tuzla
Saraylarda yaşıyor ama, bebek arabasına kocaman nazar boncuğu astıSaraylarda yaşıyor ama, bebek arabasına kocaman nazar boncuğu astı#Prenses Beatrice
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...#Ünlüler Askerde
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor her alanda zirvede

#Trabzonspor#Süper Lig#Abdullah Avcı
Trabzonspor her alanda zirvede

Spor Toto Süper Lig'de yoluna namağlup lider olarak devam eden Trabzonspor, birçok istatistikte de rakiplerini geride bıraktı. Bordo-mavililer, ligde en çok galibiyet alan, en fazla gol atan, en az gol yiyen, en iyi averaja sahip, yenilgisiz tek takım oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı da göreve geldiği günden itibaren 46 maçta elde ettiği 101 puanla zirvede yer aldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hataya yer vermeyen Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, birçok istatistikte de zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (11), en fazla puan toplayan (36), en fazla gol atan (29),en az gol yiyen (11), en iyi averaja sahip (18) yenilgisiz yoluna devam eden tek takım oldu.

En yakın rakibine 10 puan fark attı

Trabzonspor, 14 haftalar itibarıyla Süper Lig’deki en büyük puan farkına ulaştı. Hatayspor ve Konyaspor'un puan kaybetmesiyle zirvede en yakın takipçisinin 10 puan önünde bulunan bordo-mavililer, ezeli rakipleri Beşiktaş'a 16, Galatasaray'a 14 ve bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe'ye ise 13 puanlık fark attı.

Trabzonspor her alanda zirvede


Avcı da lider

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın teknik adamlarını da görev süresi boyunca geride bıraktı.

Bordo-mavili takımın başında tekrar Spor Toto Süper Lig'e dönmesinin ardından Abdullah Avcı, en çok puanı toplayan teknik direktör oldu. Avcı'nın göreve gelmesinin ardından Karadeniz ekibi, oynadığı 46 maçta 101 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Abdullah Avcı

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen