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GeriFutbol Trabzonspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 21:29,Son Güncelleme:

Trabzonspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü

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Trabzonspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü
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Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına devam etti.

Günün tek idmanına akşam saatlerinde çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takım, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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