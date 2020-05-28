AA
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Trabzonspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına devam etti.
Günün tek idmanına akşam saatlerinde çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Takım, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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