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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 22:22,Son Güncelleme:

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

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 Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bordo-mavililer, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

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