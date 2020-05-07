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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yedi grup halinde çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda üç futbolcudan oluşan yedi grup, kuvvet ve maksimum aerobik hız testleri çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek

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