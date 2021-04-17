Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlara rakip olduğu dört maçı da kaybetmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmaların üçünde gol yemedi. Deplasmanda oynadığı son iki maçı gol atamadan kaybeden Hatayspor, daha önceki dokuz karşılaşmada tek yenilgi almış ve 24 gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir oyuncu Anastasios Bakasetas'tan daha fazla iç saha golü atamadı. Yunan orta saha, Trabzonspor'un evinde attığı son sekiz golün yarısını kaydeden isimdi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole doğrudan katkı sağlayan iki oyuncudan biri, Hatayspor forveti Mame Biram Diouf.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Beşiktaş ile birlikte iki oyuncusu 15+ gol atan iki takımdan biri Hatayspor. Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta rakipleriyle berabere kalan Abdullah Avcı, en son Şubat 2016'da üst üste dört karşılaşmadan birer puanla ayrıldı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Kamara, Traore, Boupendza, Diouf

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Hatayspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 49 puanla 7. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 58 puanla sıralamanın 4'üncü basamağında yer alıyor.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Trabzon'a gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak. Dünkü çalışmaya katılamayan ve salonda tedavisi yapılan Caleb Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.