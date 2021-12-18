Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kritik mücadele!

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Trabzonspor Hatayspor maçı, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Süper Lig'in 17'nci Haftasında puan durumu üzerinde etki gösterecek olan karşılaşma, üst sıraları yakından ilgilendirecek. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'inci Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek. 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

SPOR Toto Süper Ligin 17’nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Trabzondan en iyi sonucu alıp dönmek istiyoruz. Trabzonspor şu anda da lider ama biz de bu ligin flaş takımlarından bir tanesiyiz dedi.



Atakaş Hatayspor, ligin 17’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyleyen Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı açıklamada, 29 puan ile ligde üçüncü sırada olduklarını anımsattı. Açıklamasında, sezona ilk 10u hedefleyerek başladıklarını söyleyen Savaş, Tabi ki ilk 10u hedefledik ama Avrupaya gitmeyi de istiyoruz. Bu hafta önemli bir maç var. Dört büyüklerden biri olan lider Trabzonspor ile oynayacağız. Şu ana kadar bir mağlubiyeti oldu, o da geçen hafta. Biz de geçen son dört maçta gerçekten de istediğimiz performansı sahaya yansıtamamıştık ama en son Altay maçında gerçekten takımımız çok eksik olmasına rağmen güzel bir oyun sergiledi ve Altay deplasmanından galibiyetle ayrılıp Trabzon maçının hazıklarına başladı. Biz takımımıza güveniyoruz. Trabzondan da biz en iyi sonucu alıp dönmek istiyoruz, en az berabere kalmak istiyoruz. Trabzon tabi ki büyük camia, büyük takım, şampiyonlukları var, şu anda da lider ama biz de bu ligin flaş takımlarından bir tanesiyiz. Oradaki sonucun bize sürpriz gelmemesi lazım. Türkiyede ilk zamanlarda, geçen sene, bu senenin başlarında düşecek takımların başında ilk sayıyorlardı bizi. Şimdi saymaz oldular, bu bizim için önemli bir başarı göstergesidir. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de hep ilk 10a, ilk 5e oynamaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.



YERLİ HEM DE YABANCI TRANSFERLER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR VAR



Transferde mevki ve isim açıklamanın şu an için doğru olmayacağını belirten Savaş, Hocamız, teknik ekibimiz transfer konusunu çalışıyor. Hem yerli hem de yabancı transferler konusunda çalışmalar var. Tabi transfer sezonu başlamadı ama bunu konuşmak çok doğru değil. Üç tane çok önemli maçımız var, üçü de çok zorlu rakipler. Bu maçlar öncesinde bizim transfer konusunda isim vermemiz, mevki konuşmamız hem futbolcularımızın motivasyonunu bozar hem de onları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle üç maç bittikten sonra hocamız ne diyorsa onu yapacağız. Ama bunun dışında futbol şubesi sorumlumuz, ekibiyle birlikte çalışmalara devam ediyor dedi.



BOUPENDZA GELECEKSE BURASI YUVASIDIR



Atakaş Hatayspor tarafından Katar El Arabi takımına satılan tecrübeli forvet Aaron Boupendzanın tekrar Atakaş Hatayspora dönebileceği konusuna da değinen Lütfü Savaş, Boupendza gelecekse burası yuvasıdır, gelir kontrat yapar, kontratlı futbolcumuz olur. Tabi ki çok klas bir futbolcu Boupendza, biz onu Katara vermiştik. Kendi ekonomik anlamda, bizim de kabul edeceğimiz bir şekilde buraya gelebiliyorsa biz onun kontratlı futbolcumuz olmasını isteriz ama şu anda kiralık konusunda bir çalışmamız yok. Onunla görüşen yakın dostlarımıza ve onunla görüşenlere, orada mutlu olmadığını ifade ediyormuş diye konuştu.