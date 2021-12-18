Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kritik mücadele!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Müfredatta çok önemli değişiklikMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Müfredatta çok önemli değişiklik#Milli Eğitim Bakanı
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
G.Saraya dönecek derken Süper Lige damga vurdu Ondan iyisi yok...G.Saray'a dönecek derken Süper Lig'e damga vurdu! Ondan iyisi yok...#Galatasaray
Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar'Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz' dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
17 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat17 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat#Meteoroloji
Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...#Pfizer
Beşiktaşa kötü haber Gece yarısı bizzat açıkladıBeşiktaş'a kötü haber! Gece yarısı bizzat açıkladı#Beşiktaş
Buradan 3. Dünya Savaşı çıkar'Buradan 3. Dünya Savaşı çıkar'#Altın Fiyatları
Pekin 2022 ilk değil Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız olduPekin 2022 ilk değil! Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız oldu?#Berlin Olimpiyatları
TikTok alarmı Okullar kapatıldı, Beyaz Saray bile devreye girdi ancak...TikTok alarmı! Okullar kapatıldı, Beyaz Saray bile devreye girdi ancak...#ABD
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Ödül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı#GQ Türkiye Men Of The Year 2021
Ünlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldiÜnlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldi! #Anna Kournikova
HABERLERSpor Arena Haberleri

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kritik mücadele!

#Hatayspor#Trabzonspor
Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Kritik mücadele

Trabzonspor Hatayspor maçı, Süper Lig'in 17'nci Hafta mücadelesinde heyecan dolu bir karşılaşmaya tanık edecek. Kariyerinde Trabzonspor ile 11'inci kez karşı karşıya gelecek olan Hatayspor, 10 mücadelede hiç galibiyet elde edemezken, sahadan 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile ayrıldı. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Trabzonspor Hatayspor maçı, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Süper Lig'in 17'nci Haftasında puan durumu üzerinde etki gösterecek olan karşılaşma, üst sıraları yakından ilgilendirecek. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'inci Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek. 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

SPOR Toto Süper Ligin 17’nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Trabzondan en iyi sonucu alıp dönmek istiyoruz. Trabzonspor şu anda da lider ama biz de bu ligin flaş takımlarından bir tanesiyiz dedi.

Atakaş Hatayspor, ligin 17’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyleyen Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı açıklamada, 29 puan ile ligde üçüncü sırada olduklarını anımsattı. Açıklamasında, sezona ilk 10u hedefleyerek başladıklarını söyleyen Savaş, Tabi ki ilk 10u hedefledik ama Avrupaya gitmeyi de istiyoruz. Bu hafta önemli bir maç var. Dört büyüklerden biri olan lider Trabzonspor ile oynayacağız. Şu ana kadar bir mağlubiyeti oldu, o da geçen hafta. Biz de geçen son dört maçta gerçekten de istediğimiz performansı sahaya yansıtamamıştık ama en son Altay maçında gerçekten takımımız çok eksik olmasına rağmen güzel bir oyun sergiledi ve Altay deplasmanından galibiyetle ayrılıp Trabzon maçının hazıklarına başladı. Biz takımımıza güveniyoruz. Trabzondan da biz en iyi sonucu alıp dönmek istiyoruz, en az berabere kalmak istiyoruz. Trabzon tabi ki büyük camia, büyük takım, şampiyonlukları var, şu anda da lider ama biz de bu ligin flaş takımlarından bir tanesiyiz. Oradaki sonucun bize sürpriz gelmemesi lazım. Türkiyede ilk zamanlarda, geçen sene, bu senenin başlarında düşecek takımların başında ilk sayıyorlardı bizi. Şimdi saymaz oldular, bu bizim için önemli bir başarı göstergesidir. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de hep ilk 10a, ilk 5e oynamaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.

YERLİ HEM DE YABANCI TRANSFERLER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR VAR

Transferde mevki ve isim açıklamanın şu an için doğru olmayacağını belirten Savaş, Hocamız, teknik ekibimiz transfer konusunu çalışıyor. Hem yerli hem de yabancı transferler konusunda çalışmalar var. Tabi transfer sezonu başlamadı ama bunu konuşmak çok doğru değil. Üç tane çok önemli maçımız var, üçü de çok zorlu rakipler. Bu maçlar öncesinde bizim transfer konusunda isim vermemiz, mevki konuşmamız hem futbolcularımızın motivasyonunu bozar hem de onları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle üç maç bittikten sonra hocamız ne diyorsa onu yapacağız. Ama bunun dışında futbol şubesi sorumlumuz, ekibiyle birlikte çalışmalara devam ediyor dedi.

BOUPENDZA GELECEKSE BURASI YUVASIDIR

Atakaş Hatayspor tarafından Katar El Arabi takımına satılan tecrübeli forvet Aaron Boupendzanın tekrar Atakaş Hatayspora dönebileceği konusuna da değinen Lütfü Savaş, Boupendza gelecekse burası yuvasıdır, gelir kontrat yapar, kontratlı futbolcumuz olur. Tabi ki çok klas bir futbolcu Boupendza, biz onu Katara vermiştik. Kendi ekonomik anlamda, bizim de kabul edeceğimiz bir şekilde buraya gelebiliyorsa biz onun kontratlı futbolcumuz olmasını isteriz ama şu anda kiralık konusunda bir çalışmamız yok. Onunla görüşen yakın dostlarımıza ve onunla görüşenlere, orada mutlu olmadığını ifade ediyormuş diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatayspor#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli