Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 09:33
Trabzonspor - Hatayspor maçı ile Süper Lig’in 26. Hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor, Hatayspor'a karşı oynadığı son dört Süper Lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Hatayspor ise Trabzonspor'a karşı deplasmanda son üç karşılaşmasını gol atamadan kaybetti. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Trabzonspor - Hatayspor maçı, Süper Lig’in 26. Haftasında bugün saat 20.30'da başlayacak. Trabzonspor, Hatayspor’a karşı son dört Süper Lig karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Hatayspor ise deplasmanda Trabzonspor'u mağlup edemediği gibi son üç ziyaretinde gol atamadan kaybetti. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?
TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 26. Hafta kapsamında Trabzonspor - Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 8 Mart 2025 tarihinde saat 20.30'da Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Trabzonspor, Hatayspor'a karşı oynadığı son dört Süper Lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildi (1B 2M). Bu galibiyetini, kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (Şubat 2024, 2-0).
- Hatayspor, Süper Lig deplasmanlarında Trabzonspor’u mağlup edemedi (1B 3M). Hatayspor, Trabzonspor’u ziyaret ettiği son üç maçta gol atamadan kaybetti.
- Trabzonspor, evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanarak toplam 14 gol attı. Bu, bordo-mavililerin 2014/15 sezonundan sonra elde ettiği en iyi iç saha performansı.
- Hatayspor, deplasmanda çıktığı son 18 Süper Lig maçında galip gelemedi (5B 13M) ve son beş karşılaşmasını puansız tamamladı.
- Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon kazandığı puanların %84’ünü iç sahada topladı (27/32), bu da kulüp tarihindeki en yüksek iç saha oranı.
- Hatayspor, Süper Lig’de bu sezon en az galibiyet alan takımlardan biri (2G). Bu dönemde iki veya daha az galibiyetle kalan takımların büyük bir kısmı küme düşmüştü.
- Trabzonspor, Süper Lig’de en az kafa golü yiyen takım konumunda (2). Hatayspor ile olan maçlarında ise bu şekilde gole izin vermedi.
- Hatayspor, Süper Lig’de bu sezon en fazla golü maçların ilk yarısında atıyor (%67). Trabzonspor'a karşı attığı sekiz golün yalnızca sonuncusu ilk yarıya denk geldi.
- Trabzonspor'un forvet oyuncusu Simon Banza, son sekiz golün dördünü kaydetti ve Hatayspor'a karşı attığı golle de dikkat çekmişti.
- Hatayspor'un golcüsü Vincent Aboubakar, Trabzonspor’a karşı oynadığı son maçta bir asist yapmıştı ve son dört maçta dört golde payı bulundu (3 gol & 1 asist).