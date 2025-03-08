Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Trabzonspor - Hatayspor maçı, Süper Lig’in 26. Haftasında bugün saat 20.30'da başlayacak. Trabzonspor, Hatayspor’a karşı son dört Süper Lig karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Hatayspor ise deplasmanda Trabzonspor'u mağlup edemediği gibi son üç ziyaretinde gol atamadan kaybetti. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 26. Hafta kapsamında Trabzonspor - Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 8 Mart 2025 tarihinde saat 20.30'da Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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