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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Hatay deplasmanında! Abdullah Avcı ile kayıp yok...

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Trabzonspor, Hatay deplasmanında! Abdullah Avcı ile kayıp yok...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.



- Avcı ile kaybetmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Hatayspor, Trabzonsporu konuk edecek İç sahada yenilgisiz...
Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek! İç sahada yenilgisiz...

- Hatayspor ile ilk randevu

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.
Karşılaşma Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla Hatay'a gidecek.

 

Trabzonspor, Hatay deplasmanında Abdullah Avcı ile kayıp yok...

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