Trabzonspor, Hatay deplasmanında! Abdullah Avcı ile kayıp yok...
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.
- Avcı ile kaybetmiyor
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.
Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.
- Hatayspor ile ilk randevu
Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.
Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.
Karşılaşma Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla Hatay'a gidecek.
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