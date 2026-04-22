Trabzonspor gözünü Süper Lig'in genç yıldızına dikti!

Fatih Tekke’nin İstanbulspor’dan eski öğrencisi olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu İbrahim Kaya, Bandırmaspor’dan transfer olduğu Alanyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çekti. Bu sezon 5 gol, 1 asistlik katkı sağlayan İbrahim, yerli oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Tekke’nin yönetime sunduğu raporda İbrahim Kaya’nın geniş rotasyonda önemli bir rol üstlenebileceğini belirttiği öğrenildi.

SEZON BİTMEDEN TEMAS...

Genç teknik adamın, oyuncunun kamp dönemine kalmadan takıma kazandırılması için sürecin hızlandırılmasını istediği ifade ediliyor. Yönetimin de bu doğrultuda kısa süre içinde Alanyaspor ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

MALINOVSKYI BOMBASI

Trabzonspor, yeni sezon öncesi orta sahaya nokta atışı bir takviye yaptı. Bordo-Mavililer, Ruslan Malinovskyi ile prensip anlaşmasına vararak 3 yıllık sözleşme imzaladı. İtalya Serie A ekiplerinden Genoa CFC forması giyen 32 yaşındaki Ukraynalı yıldız, tecrübesi ve oyun aklıyla Trabzonspor’un merkezine liderlik katacak. Teknik kapasitesi, uzaktan şut tehdidi ve oyun kurulumundaki etkinliğiyle bilinen Malinovskyi’nin, Fatih Tekke’nin sisteminde kilit rol üstlenmesi bekleniyor.

İSTATİSTİKLER GÖZ KAMAŞTIRICI

Geride kalan sezonda 31 maçta 6 gol, 3 asistlik katkı sağlayan deneyimli orta saha, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Bordo-Mavili yönetim, hem Avrupa tecrübesi hem de saha içi liderliği nedeniyle bu transferi öncelikli hedef haline getirmişti. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kısa sürede sonuçlandırılan transferin, Trabzonspor’un yeni sezon planlamasında önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Karadeniz ekibi, Malinovskyi hamlesiyle orta sahadaki kaliteyi yukarı çekmeyi hedefliyor.

THİERRY KARADENİZ DE TAMAM

FC Köln forması giyen Thierry Karadeniz ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak geleceğe yönelik önemli bir hamle yaptı. Bordo-Mavililer, genç oyuncunun potansiyeline yatırım yaparken, kadro yapılanmasında uzun vadeli planını da net şekilde ortaya koydu. Oyuncu kiralık olarak gelişimini sürdürmesi adına bir takıma verilebilir.