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Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Akyazı Stadyumu'nda taktiksel ağırlıklı hazırlık maçı gerçekleştirdi.
Karşılaşmayı, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Yarını izinli geçirecek takım, pazar günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek
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