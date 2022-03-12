Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri

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Süper Lig'e döndüğü 2017/18 sezonundan bu yana maçın oynandığı haftaya lider olarak giren takımlara rakip olduğu 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanan Göztepe, bu iki galibiyeti de gol yemediği karşılaşmalarda aldı. Süper Lig'de oynadığı son 20 iç saha maçını kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor, daha uzun bir süreci en son Ekim 1994-Nisan1996 arasında yaşadı.

Beş haftadır sahadan puansız ayrılan ve bu yenilgilerin tamamında kalesinde en az ikişer gol gören Göztepe, Süper Lig tarihinde daha uzun bir mağlubiyet serisini sadece bir kez yaşadı.Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 30 dakikalık bölümlerinde en fazla gol bulan takım Trabzonspor. Göztepe ise oynadığı son üç karşılaşmada da açılış golünü bu dakika aralığında kalesinde gördü.

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Abdülkadir Ömür, Göztepe'ye karşı ilk 11 çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünde birer gole katkı sağladı. Göztepe forması giyen Cherif Ndiaye, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta dokuz gole doğrudan katkı sağladı. Trabzonspor'a rakip olduğu üç karşılaşmada fileleri havalandıramayan Senegalli oyuncunun, Göztepe'de 4+ kez karşılaşıp gol atamadığı bir takım bulunmuyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Göztepe ile karşılaştığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Abdullah Avcı, tek yenilgisini gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmada iç sahada aldı.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Göztepe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.