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Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Göztepe maçı yayın bilgileri

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Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Trabzonspor - Göztepe maçı yayın bilgileri

Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor ve konuğu olacağı Göztepe, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Futbol severler tarafından merakla beklenen Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Göztepe maçı yayın bilgileri...

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Süper Lig'in 10. haftası hız kesmeden başlarken Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile karşılaşmasını 3-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, liderliğini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Göztepe ise hazırlıklarını tamamlayarak Trabzonspor'u liderlik koltuğundan indirmeyi hedefliyor. Futbol severlerin merakla beklediği Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Göztepe maçı bilgileri...

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- Göztepe maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 19:00 'da oynanacak. Karşılaşma İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Göztepe - Trabzonspor maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

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