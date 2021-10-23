Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Göztepe maçı yayın bilgileri

Süper Lig'in 10. haftası hız kesmeden başlarken Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile karşılaşmasını 3-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, liderliğini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Göztepe ise hazırlıklarını tamamlayarak Trabzonspor'u liderlik koltuğundan indirmeyi hedefliyor. Futbol severlerin merakla beklediği Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Göztepe maçı bilgileri...
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor- Göztepe maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 19:00 'da oynanacak. Karşılaşma İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Göztepe - Trabzonspor maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.
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