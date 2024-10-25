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Trabzonspor, Göztepe maçı için İzmir'e gitti! Kamp kadrosunda müjde...

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#Süper Lig#Trabzonspor#Göztepe
Trabzonspor, Göztepe maçı için İzmire gitti Kamp kadrosunda müjde...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 16:30

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, İzmir'e gitti. Bordo-mavili takımın kamp kadrosu da açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak Trabzonspor, İzmir'e hareket etti. Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 16.00'da giden bordo-mavililerin kafilesinde 23 futbolcu bulunuyor.

Kadroda tedavi sürecini tamamlayan Denswil, Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen de yer aldı. UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Karadağ ekibi Podgorica takımını 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un genç futbolcularını takip eden Teknik Direktör Şenol Güneş, takım kaptanı Salih Malkaçoğlu'nu da Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil etti.

Trabzonspor'un Göztepe kamp kadrosunda; Uğurcan Çakır, M. Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, Stefan Denswil, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, John David Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut Bozok ve Poyraz Yıldırım yer aldı.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Göztepe

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