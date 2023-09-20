Trabzonspor gol sayısında Süper Lig’in zirvesinde

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Trendyol Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’ı üstün bir futbolla 3-0 mağlup eden Trabzonspor bu galibiyetle büyük moral bulduğu gibi ligin de en skorer takımı konumuna yükseldi. Nitekim bordo mavililer 5 haftada tam 11 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa’ya karşı 5 gol bulan Karadeniz ekibi Beşiktaş’a 3, Çaykur Rizespor’a 2, Antalyaspor’a 1 gol attı. Trabzonspor’un boş geçtiği tek karşılaşma, 2-0 kaybettiği Galatasaray maçı oldu.

İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Bu süreçte en dikkat çekici noktalardan biri ise skor yükündeki dağılım oldu zira bu 11 golü tam 8 farklı oyuncu attı. Sadece Bardhi, Bakasetas ve Enis Destan 2’şer golle öne çıkarken takımın diğer sayıları Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Onuachu ve Visca’dan geldi. Genç oyuncu Enis Destan ile bu sezon transfer edilen Benkovic, Göktan Gürpüz ve Onuachu, bordo-mavili takım adına ilk gollerini bu süreç içinde kaydetti.

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İKİ KEZ MAĞLUP OLDU

Trabzonspor, ilk hafta Antalyaspor’u Denswil’in golüyle 1-0 yenerken ikinci hafta G.Saray’ı 2-0 mağlup oldu. Bir sonraki hafta Bakasetas ve Enis’in gollerine rağmen Çaykur Rize’ye 3-2 kaybeden Fırtına 4. hafta İstanbul’da Kasımpaşa’yı Bardhi (2), Enis Destan, Benkovic ve Göktan Gürpüz’ün sayılarıyla 5-1 yendi. Karadeniz ekibi son olarak da evinde Beşiktaş’ı Onuachu, Visca ve Bakasetas’ın golleriyle 3-0 mağlup etmesini bildi.