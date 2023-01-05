Canlı Anlatım: Trabzonspor Giresunspor maçı

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Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Trabzonspor: 1

Giresunspor: 0

Goller: 30' Bajic(k.k.)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gómez.

Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuwas, Sergio, Bajic

Sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlara rakip olduğu son iki maçı kaybetmeyen Giresunspor, tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamadı. Bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği maçlarda en fazla puan kazanan takım Giresunspor . Trabzonspor ise ligde açılış golünü attığı son beş karşılaşmanın sadece ikisini kayıpsız geçebildi. Bu sezon Süper Lig'de Anastasios Bakasetas'ın ardından en fazla asist yapan Trabzonspor oyuncusu olan Maxi Gomez, en üst lig kariyerinde daha yüksek bir sayıya en son 2018/19'da Celta Vigo formasıyla ulaştı. Son üç lig karşılaşmasında da gol katkısında bulunan Uruguaylı santrfor, Avrupa kariyerinde daha uzun bir seri yaşamadı. Geçen hafta Gaziantep FK karşısında Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol atan hem de asist yapan Serginho, şimdiden 2021/22 sezonunun tamamında verdiği gol pası sayısını geride bıraktı. Bu sezon ligde verdiği gol paslarıyla takımına Brezilyalı oyuncudan daha fazla puan kazandıran bir isim bulunmuyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde evinde mağlup edemediği meslektaşları arasında Hakan Keleş'ten daha fazla ağırladığı bir çalıştırıcı bulunmuyor.

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TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.