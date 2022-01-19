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Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Trabzonspor#Giresunspor
Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Trabzonspor Giresunspor maçı ile iki takım 22. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Giresunspor'a rakip olduğu son iki resmi maçı kazanan Trabzonspor, daha önceki dokuz karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor. Trabzonspor'a konuk olduğu beş resmi maçta galibiyet alamayan Giresunspor, son üç karşılaşmayı ikişer gol yiyerek kaybetti. Süper Lig'deki son 16 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Ekim 1994-Nisan 1996 arasında yakaladı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Giresunspor, Mayıs 1976'dan bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında gol yemeyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Ekim 1994-Nisan 1995 arasında yakaladı. Karadeniz Bölgesi takımlarına konuk olduğu 13 Süper Lig maçının hiçbirini kazanamayan Giresunspor, bu karşılaşmaların 11'inde gol atamadı ve son beş ziyaretini fileleri havalandıramadan kaybetti.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius.

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Zeki, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Trabzonspor, bu karşılaşmaların altısında gol yemedi. Süper Lig'in 2021/22 sezonunda ilk yarılarda en fazla gol atan takım Trabzonspor, bu zaman diliminde en az gol sevinci yaşayan ekip Giresunspor.

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Trabzonspor'un Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara attığı son beş golün üçünde pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, sezonun ilk yarısındaki Giresunspor maçında galibiyet golünü kaydetmişti. Giresunspor'un deplasmanda attığı son altı Süper Lig golü altı farklı oyuncudan geldi.

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA COVİD-19'A YAKALANAN KOİTA İDMANA ÇIKMADI

Trabzonspor, yarın karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililerde Covid-19 testi pozitif çıkan Fode Koita idmana katılmadı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasındaki GZT Giresunspor karşılaşmasına hazırlanan Trabzonspor'da son çalışmalar tamamlandı. Bordo mavili oyuncular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda yarın oynanacak maç öncesi taktik çalıştı.

Son idmanda sakatlıktan çıkan Djaniny ve Trondsen yer alırken, Covid-19 testlerinde pozitif çıktığı için karantinaya alınan Fode Koita ile izolasyon süreçleri devam eden Nwakaeme ile Siopis katılmadı.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Giresunspor

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