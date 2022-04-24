Trabzonspor geri döndü

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Kalan 15 puanın dördüne talibiz” dedi Abdullah Avcı maç öncesi konuşmasında. Bir değil, iki kez hem konuşmasının başında hem de sonunda tekrar etti bunu üstelik. Son 6 haftadan sadece bir galibiyet çıkarabilmiş olmanın üzerlerinde bir baskı yaratmadığını, mutlu sona gerçekten birkaç adım mesafede olduklarını önce kendilerine sonra herkese hatırlatmak ister gibiydi. Sezon boyunca aralara serpiştirilse kimsenin önemsemeyeceği sayıda beraberlik, son 6 haftaya gelip sıkışınca, sezonun ikinci mağlubiyetini bu dönemde düşme hattındaki Çaykur Rizespor’a karşı alıp, aynı dönemdeki tek galibiyet de (dün düşeceği kesinleşen) Göztepe’ye karşı alınınca, bu tereddütler belki de normaldi.

ÇOK ERKEN PENALTI

Ligin son derece ilginç anlara sahne olan 34. haftasında, maç başlar başlamaz, daha 2. dakikada Simon Deli’nin Visca’yı düşürmesi sonrasında Trabzonspor çok erken bir penaltı kazandı ve daha maçın başında üzerlerindeki baskıyı atmak için fırsatı yakaladı. Abdülkadir’in sol alt köşeye yolladığı top Muric tarafından çıkarıldı ancak VAR incelemesi Akintola’nın ceza sahasına erken girdiğini saptayınca atış tekrarlandı ve Peres ilk gole adını yazdırdı. İlk golden birkaç dakika sonra Cornelius’un kafa vuruşundan ikinci gol geldi.

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61. DAKiKADA GELEN GOL

Yine de Trabzonspor’un rahat bir nefes alması için ikinci yarıyı ve Djaniny’nin farkı üçe çıkaran golünü beklemesi gerekecekti. Gol, çok anlamlı bir anda, 61. dakikada geldi. Ancak Adana Demirspor, 33 bin kişilik stadı tıklım tıklım dolduran ve maça etkileyici bir koreografiyle başlayan coşkulu seyircisi önünde Kasımpaşa karşısında sergiledikleri etkisiz futboldan çok farklı bir tempoda oynuyordu. Rakibi zorlamaya devam ettiler. Maçta tempo hiç düşmedi, ev sahibi 75. dakikada Vargas’ın serbest vuruşundan golü buldu. İlerleyen dakikalarda kariyerli futbolcusu Remy’nin ayağından bir de penaltı kaçırınca skor futbolunun karşılığı olmadı. Trabzon dört hafta sonra galibiyet trendine geri döndü.