Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ligde kalma maçı!

Trabzonspor Gençlerbirliği karşısında önemli bir mücadeleye çıkacak. Başkent ekibi için oldukça kritik bir öneme sahip olan Trabzonspor Gençlerbirliği maçı, ligde kalma açısında önem arz edecek. Peki, ligde kalması için mutlak galibiyet ve Fenerbahçe maçından da lehine çıkacak sonucu bekleyecek olan Gençlerbirliği'nin Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği le karşılaşacak. 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports MAX HD 1 kanalından izlenebilecek.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yarın yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.



TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.



Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.

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