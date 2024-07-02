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Trabzonspor, genç kalecisi Kağan Moradaoğlu için teklif bekliyor

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Kağan Moradaoğlu
Trabzonspor, genç kalecisi Kağan Moradaoğlu için teklif bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 10:29

Abdullah Avcı'nın, oynaması için başka bir kulübe kiralanması yönünde rapor verdiği genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu için takımlar, Trabzonspor'un nabzını yokluyor.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 5 sezondur 3 ve 4. kaleci pozisyonunda bulunan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun oynaması için başka bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi yönünde rapor verdi.

Bordo-mavili kulüp ise Süper Lig'de 1 maç oynayan genç kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.

Forma giyebileceği ve kendini geliştirebileceği bir kulübe gitmesi içinde Karadeniz ekibinin, oyuncusuna tüm kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Kağan Moradaoğlu

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