Trabzonspor geçen yılı arıyor! Marc Bartra ilk kez...

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Süper Lig’de 2010-11’den (İstanbul Başakşehir) bu yana ilk kez Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı bir takım aynı sezonda iki maçta 4+gol yedi. Bordo mavililer dünkü 4-1’lik yenilgiden önce Antalyaspor deplasmanında da 5-2’lik skorla mağlup olmuştu.

· Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına büyük üstünlük kuran Fırtına 27. maçta 4. yenilgisini dün Karagümrük’ten aldı. Trabzon bu seride 14 kez kazanırken 9 karşılaşma beraberlikle tamamlanmıştı.

· Bu sezon Süper Lig’deki 3. mağlubiyetini Karagümrük karşısında alan Trabzonspor (7G 5B), 2021/22’nin tamamında aynı sayıda yenilgi almıştı (23G, 12B, 3M).

· Lig tarihinde Trabzonspor karşısındaki ilk galibiyetini 4-1’lik skorla alan Fatih Karagümrük (1B 5M), daha önce bordo-mavili ekibe rakip olduğu altı maçta toplam iki gol atmıştı.

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BARTRA İLK KEZ KIZARDI

Trabzonsporlu Marc BARTRA deplasmanda ilk golünü dün Karagümrük’e atarken ilk yarının sonlarında kaptırdığı topta Borini’yi arkadan çekince mutlak gol şansı sebebiyle direkt kırmızı kart gördü. İspanyol futbolcu kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü